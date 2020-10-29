«كورونا».. معدل الوفيات اليومية في أوروبا يرتفع 40 %

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في أوروبا بنسبة تقارب 40% مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب ما صرحت منظمة الصحة العالمية. وقالت المتحدثة باسم المنطمة د. مارغريت هاريس لهيئة الاذاعة البريطانية « بي بي سي» إن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وروسيا شكلت معظم البلدان التي ارتفعت فيها الحالات بنسبة الثلث.وأضافت أن وحدات العناية المكثفة في المستشفيات بدأت تمتلئ بالحالات العاجلة. وقالت هاريس إن مدى فعالية القيود التي فرضت في عدد من البلدان الأوروبية سيتضح تحليله خلال أسبوعين، حيث لن يظهر الهبوط في عدد حالات الإصابة بشكل فوري.وسئلت د هاريس إن كانت الموجة الثانية ستكون أشد من الأولى فأجابت أننا «سنشهد حالة ذروة مختلفة هذه المرة» وقالت إن هناك أخبارا جيدة وهي أن المستشفيات الآن تملك فهما أفضل لما يجري لكن الجانب السيء هو أن المستشفيات وقعت تحت ضغط هائل لفترة طويلة وما ستواجهه الآن لن يكون أقل سوءا وأضافت أن هناك جانبا إيجابيا آخر وهو أن عددا كبيرا من الإصابات هو في أوساط الشباب الذين لن يتردى وضعهم الصحي بدرجة كبيرة ، لكن ليست هناك ضمانات. وتتوقع د هاريس ألا يكون عدد حالات الوفاة مرتفعا جدا كما كان الوضع في شهر إبريل الماضي. الى ذلك اعلن امس عن إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس «كورونا « في حين تشهد عدة دول أوروبية احتجاجات ضد الإجراءات الاحترازية وحسب إحصائيات موقع «ورلد ميتر» تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد 44 مليونا و200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على مليون و171 ألفا، وقد تماثل للشفاء نحو 33 مليونا.