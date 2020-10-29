انتصار ثانٍ لليفربول

دوليه

حقق ليفربول الانكليزي فوزه الثاني تواليا في دوري ابطال اوروبا اثر تغلبه على ميدتيلاند الدنماركي 2-0 في منافسات المجموعة الرابعة على ملعب انفيلد أول من أمس. وسجل البرتغالي ديوغو جوتا (55) والمصري محمد صلاح (2+90) هدفي المباراة.

وكان ليفربول فاز في مباراته الاولى خارج ملعبه على اياكس الهولندي بالنتيجة ذاتها ليرفع رصيده في صدارة المجموعة الى 6 نقاط. وارتأى مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب عدم مشاركة ثلاثيه الهجومي الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في مطلع المباراة، واوكل المهمة الى البلجيكي ديفوك اوريجي بمساندة من الجناحين جوتا والسويسري شيردان شاكيري.

وتعرض ليفربول لضربة قوية باصابة لاعب وسطه البرازيلي فابينيو بتمزق في العضلة الخلفية ما اجبره على مغادرة الملعب واشراك ريس وليامس بدلا منه بعد مرور نصف ساعة. ووجد ليفربول صعوبة في اختراق دفاعات ميدتيلاند في الشوط الاول وانتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح له جوتا التسجيل مستغلا تمريرة عرضية من ترنت الكسندر ارنولد (55).

وهدف جوتا هو الرقم 10 الاف في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات ويأتي بعد مرور 128 عاما على الهدف الاول الذي حمل توقيع جوك سميث في سبتمبر عام 1892 في دوري لانكيشاير. ثم شارك صلاح وماني وفيرمينو تباعا منتصف الشوط الثاني ونجح الفرعون المصري في اضافة هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، قلب اتالانتا الايطالي تخلفه امام اياكس الهولندي بهدفين الى تعادل 2-2.

تقدم اياكس بهدفين عن طريق الصربي دوشان تاديتش (30 من ركلة جزاء) والبوركينابي لاسينا تراوري (38). وكان تراوري تألق في صفوف فريقه لدى اكتساحه فينلو 13-0 في نهاية الاسبوع بتسجيله خمسة اهداف ومساهمته بصناعة ثلاثة اهداف. ورد اتالانتا بهدفين لمهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا في الشوط الثاني (54 و60).

