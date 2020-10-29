الأخضر والأصفر... على طرفي نقيض

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يحتضن ستاد نادي الكويت الليلة دربي الغريمين التقليديين القادسية والعربي في قمة الجولة الرابعة من دوري التصنيف والتي تشهد اليوم أيضاً 3 لقاءات أخرى تجمع الكويت مع النصر على ستاد ثامر، وكاظمة مع الساحل على ملعب الشباب، والفحيحيل مع خيطان على ستاد عبدالله الخليفة.

وتحظى مواجهة الأصفر والأخضر دائماً بمتابعة جماهيرية كبيرة سيفتقدها اللاعبون في مواجهة الليلة التي تقام دون حضور جماهيري كما جرت العادة في الفترة الأخيرة بسبب الاحترازات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. ويختلف وضع الفريقين في الوقت الحالي بشكل كبير، فالقادسية يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات حققها على التضامن (3-2)، وبرقان (3-0)، والساحل (2-1)، فيما يحتل العربي المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحد جمعها من التعادل مع الجهراء (1-1)، والخسارة أمام برقان (0-1).

ويمر الأصفر بفترة استقرار فني تحت قيادة المدرب الاسباني بابلو فرانكو الذي يمتلك قائمة زاخرة بالنجوم خصوصاً في خطي الوسط والهجوم بوجود النجم بدر المطوع وعيد الرشيدي والبرازيلي لوكاس غاوتشيو والمتألق سيف الحشان وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري وسلطان الظفيري ورضا هاني ومحمد خليل وصالح الشيخ، بالاضافة الى النيجيري جيمس والأردني عدي الصيفي وخالد ابراهيم وضاري سعيد في خط الدفاع، ويفتقد الأصفر خدمات مدافعه عامر المعتوق والنيجيري دينيس سيسوجو للاصابة.

في المقابل، يعيش الأخضر أوقاتا صعبة بعد اقالة مدربه اللبناني باسم مرمر واسناد المهمة الى الوطني أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي، وذلك بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به الفريق في الجولتين الماضيتين وحصد نقطة واحدة فقط. وسيكون على الجهاز الفني الجديد القيام ببعض التعديلات على التشكيلة خصوصاً أن العربي يضم بعض الأسماء الشابة المميزة مثل بندر السلامة وعلي خلف ومحمد صفر وحسين أشكناني وحسن حمدان وجمعة عبود، بالاضافة الى القائد عبدالله الشمالي وأحمد ابراهيم والمهاجمين العاجي سيدريك هنري والغيني سيكو كيتا.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الكويت الى العودة لسكة الانتصارات بعد تعادلين مع الشباب وكاظمة، وذلك عندما يواجه النصر على ستاد ثامر. ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين على الشباب 2-1 وعلى خيطان 2-0، في حين جمع الكويت 5 نقاط من 3 مباريات ويحتل المركز الخامس. ولن تكون مهمة مدرب الكويت الهولندي رو كرول سهلة أمام فريق المدرب الوطني أحمد عبدالكريم، خصوصاً أن العنابي ظهر بصورة جيدة في مباراتيه السابقتين.

ويبحث الفحيحيل الذي يتقاسم الصدارة مع القادسية عن تحقيق الانتصار الرابع عندما يواجه خيطان صاحب المركز 13 برصيد نقطة واحدة. ويقدم الفحيحيل عروضاً مميزة بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني الذي يؤكد أن الهدف في الفترة الحالية هو ضمان البقاء ضمن العشرة الأوائل في الترتيب من أجل اللعب في دوري الدرجة الممتازة. أما خيطان فما زال يبحث عن الانتصار من أجل حصد النقاط والهروب من فرق المؤخرة.

وفي اللقاء الرابع، يبحث كاظمة هو الآخر عن فوزه الأول في المسابقة بعد أن تعادل مرتين مع السالمية والكويت وخسر أمام الفحيحيل، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة الساحل القادم من خسارة غير مستحقة أمام القادسية. ويملك البرتقالي نقطتين في المركز العاشر، فيما يحتل الساحل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من انتصارين.

