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حمزة رئيساً فخرياً لـ«آسيوي الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 29 أكتوبر 2020

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد السابق عيسى حمزة رئيساً فخريا للاتحاد الآسيوي مدى الحياة تقديراً لدوره الكبير في الاتحاد كونه من أبرز القيادات العربية والقارية الفاعلة والتي خدمت الكرة الطائرة على مدى سنوات طويلة كان فيها مثالا للاخلاص والتفاني والعطاء المتميز.
من جانبه هنأ رئيس واعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة،عيسى حمزة، على الثقة الغالية التي أولتها له الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي باختياره رئيسا فخريا للاتحاد مدى الحياة. وقال امين سر الاتحاد عبدالرحمن السهو ان هذا الاختيار يعتبر تقديراً للرياضة المحلية بشكل عام ولاسرة الكرة الطائرة بصورة خاصة، متمنيا لحمزة ان يواصل العطاء من أجل مصلحة الكويت وشبابها الرياضي.


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