جمالي يقود «الدربي»

محلية

يقود الحكم عبدالله جمالي مباراة الدربي التي تجمع العربي مع القادسية، ويعاونه عبدالله جراغ ومحمد أشكاني (مساعدين)، وعمار أشكناني حكماً رابعاً، وجاسم البلوشي وطلال الشمري حكمين اضافيين. أما مباراة الكويت مع النصر فيقودها الدولي أحمد العلي ويعاونه أحمد صادق وسعود الرشيدي، وعلي الحداد (حكما رابعاً)، وحسين جواد وسالم الشطي (حكمين اضافيين). ويدير الدولي علي محمود مباراة الفحيحيل مع خيطان ويساعده محمد العنزي وسعود السمحان، وعلي فؤاد (حكماً رابعاً)، وعلي الحرز وداود العبدالله (حكمين اضافيين)، ويقود الحكم خالد ندا مباراة الساحل مع كاظمة ويعاونه عبدالهادي العنزي وسعد الشمالي، وعلي عباس (حكما رابعاً)، ومحمد سهيل ويوسف تقي (حكمين اضافيين).

