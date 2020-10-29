قمتان في «كأس الطائرة»

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تتجه انظار جماهير الكرة الطائرة اليوم الى صالة اتحاد اللعبة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة لمتابعة لقائي نصف نهائي كأس الاتحاد اللذين يجمعان الكويت مع العربي في 05:00 مساء، وكاظمة مع القادسية في 07:00. وسيتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي ستقام بعد غد على الصالة ذاتها، فيما سيلعب الخاسران على المركز الثالث.

وكانت فرق القادسية والعربي وكاظمة لحقت بالكويت الفائز على برقان الأحد الى نصف النهائي أول من امس، بعد فوز الأول على الساحل، والثاني على اليرموك، والثالث على الجهراء بالنتيجة ذاتها 3-0.

وتمكن الأصفر من فرض أفضليته على الساحل وانهاء الأشواط الثلاثة 25-12، و26-24، و25-15.

فيما انهى العربي لقاءه مع اليرموك 25-12،و 25-21، و28-18. في حين تغلب كاظمة على الجهراء 25-16، و25-21، و25-21.

وتعتبر مباراتا اليوم أهم لقاءات الموسم كونهما تجمعان الفرق الأربعة الكبار في اللعبة حيث من الصعب التكهن بنتيجة اللقاءين نظراً لتقارب المستوى بصورة عامة مع أفضلية نسبية للأبيض والبرتقالي.

ويريد الكويت اثبات تفوقه في المواسم الأخيرة ومواصلة الوصول الى المباريات النهائية من خلال الفوز على العربي اليوم، وهو قادر على تحقيق هدفه بقيادة مدربه التونسي خالد بلعيد الذي يعتمد على لاعبيه عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، عامر السليم وسلطان خلف. في المقابل يقدم العربي عروضاً قوية في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه الايراني جواد شمامي.

وفي المباراة الثانية تحتدم المنافسة بين القادسية وكاظمة نظراً لتقارب مستوى الطرفين اللذين تزخر صفوفهما بالمواهب المميزة.

