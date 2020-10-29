اعتماد لجان الاتحاد

محلية

?

اعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة أسماء رؤساء لجان المسابقات والحكام والتدريب وجميع أعضائها أول من أمس.

وسيترأس لجنة المسابقات مشعل رمضان، وعارف الصبيحي مقرراً وأحمد عبدالحسين عضواً، فيما ترأس لجنة الحكام عادل الحربي وتضم أيضاً احمد الخالدي نائباً للرئيس، وعبدالامير احمد مقرراً، واحمد العنيزان، عباس اشكناني، خالد الحشاش، وريم الزعابي اعضاء. كما تم اعتماد رئيس اللجنة الانتقالية بدر الكوس رئيساً للجنة التدريب والمنتخبات حيث سيتم تشكيل باقي أعضاء اللجنة في وقت لاحق نظراً لتعرض الكوس حالياً لطارئ صحي.

