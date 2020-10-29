الكويت واصل صدارة «اليد» والسالمية يطارده

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تواصلت عملية المطاردة بين الكويت والسالمية في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد فوز الأبيض على كاظمة 31-21، والسماوي على شريكه السابق في الوصافة القادسية 22-20 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من البطولة التي شهدت أيضاً تحقيق برقان انتصاراً مستحقاً على العربي 26-25.

وبهذه النتائج واصل الكويت صدارة المسابقة برصيد 16 نقطة، يأتي بعده السالمية بـ14 نقطة، والقادسية 12 نقطة، فيما بقي العربي على رصيده السابق 7 نقاط، ورفع برقان رصيده الى 4 نقاط، فيما ظل كاظمة أخيراً بنقطة واحدة.

في المباراة الأولى تمكن الأبيض من فرض سيطرة مطلقة على لقائه امام كاظمة مدفوعاً برغبة كبيرة في تعويض الصورة المتذبذبة التي ظهر عليها في القسم الثاني ومواصلة القتال على الصدارة خصوصاً أن البطولة وصلت منعطفها الأخير قبل جولتين حاسمتين من النهاية.

ويريد الكويت الذين يهيمن على جميع البطولات منذ 7 مواسم الاستمرار في حصد الألقاب وتحقيق تتويج جديد في البطولة خصوصاً ان هذه النسخة تشهد منافسة قوية جداً من قبل السالمية الذي كان تغلب على الأبيض قبل جولتين.

وفي المباراة الثانية تمكن السالمية من فض شراكة الوصافة مع القادسية بفوزه على الأخير 22-20 ليواصل مطاردة الكويت والاحتفاظ بحظوظه في التتويج. ويحتاج السالمية الذي يواجه برقان غدا الى الفوز في لقاءيه المتبقيين خصوصاً انه يواجه الكويت في الجولة الختامية، ليحرز اللقب فيما يحتاج الأبيض أيضاً الى الفوز في اللقاءين المتبقيين ليحافظ على سجله التاريخي.

