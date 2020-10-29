«السلة» يدرس مشاركة اللاعب البدون كمواطن

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة التقريرين المالي والاداري عن الموسم الرياضي 2019-2020 بموافقة الاندية الـ 10 التي حضرت الاجتماع وهي أندية القادسية والجهراء والشباب والنصر والقرين وبرقان والتضامن واليرموك والساحل والصليبيخات فيما غابت عن الاجتماع اندية الكويت والعربي وكاظمة. واستعرض رئيس الاتحاد رشيد العنزي الانجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في افتتاحه للاجتماع حيث حصل «أزرق السلة» على المركز الثاني في البطولة الخليجية كما حصل منتخب الناشئين على المركز الثالث في البطولة الخليجية. وتمت مناقشة الاقتراحات التي تقدم بها نادي اليرموك وابرزها معاملة اللاعب البدون كمواطن أسوة باتحاد الكرة حيث أحالت «العمومية» جميع المقترحات الى اللجنة الفنية لدراستها وتكليف مجلس الادارة باتخاذ قرار بشأنها. يذكر ان الاجتماع تأجل قرابة 5 أشهر بسبب الاجراءات الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واقيم الاجتماع أول من أمس بعدما منحت الهيئة العامة للرياضة الضوء الاخضر للاتحادات لعقد اجتماعاتها.