الزمالك يفقد الونش أمام الرجاء

دوليه

تعرض الزمالك لضربة موجعة بتأكد غياب مدافعه محمود الونش عن مباراة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتعرض الونش لاصابة في مباراة الزمالك والاسماعيلي خرج على اثرها بين شوطي اللقاء وأثبتت الأشعة التي خضع لها اصابته بقطع في غضروف الركبة. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لجراحة في الركبة ليغيب عن الزمالك في لقاء نصف النهائي والمباراة النهائية حال تأهله. من ناحية أخرى بات محمود علاء مدافع الزمالك قريبا من المشاركة في مباراة الرجاء بعد شفائه من الاصابة التي لحقت به مؤخرا. وكان علاء تعرض للاصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود والتي أبعدته عن مباراتي الرجاء المغربي والاسماعيلي. وتبدو فرص مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر في المباراة كبيرة بعد تعافيه من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الاسماعيلي الأخيرة. وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء بهدف دون رد حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود لنهائي البطولة المقرر له 6 نوفمبر المقبل أمام غريمه الأزلي الأهلي المصري.