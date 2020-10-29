«الخدمات العامة» تتجه لطرح مشاريع متطورة بالشراكة بين القطاعين

مال وأعمال

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الخدمات العامة البيانات المالية للعام المالي 2019 وناقشت انجازاتها السابقة وخططها المستقبلية، كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

وبحسب مصادر مطلعة تخطو «الخدمات العامة» نحو بناء قاعدة كبيرة للتوسع في الخدمات الحكومية مشيرة إلى أن الشركة تهدف إلي تعزيز استراتيجيتها وخططها المستقبلية برفع حصتها السوقية وتنمية عائداتها عبر فريق عمل محترف.

وأضافت أن الشركة تعمل على وضع الحلول المناسبة للقطاع الحكومي على ضوء تسهيل الإجراءات لعملائها من المواطنين والمقيمين حيث تتجه الشركة لطرح مشاريع جديدة متطورة من شأنها تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت المصادر إن «الخدمات العامة تخطط للتوسع في خدماتها من خلال تفعيل اسس الشراكة لفتح المجالات لدعم القطاعات الحكومية بخدمات تعزز من ارتفاع الإيرادات العامة المعطلة بما يخدم تسريع خطوات الدولة الرامية إلى جلب استحقاقاتها المالية لدى الغير.

وأفادت أن تحسين ادأء خدمات الشركة يعتمد على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتنفيذها محليا لدعم استراتيجية الكويت نحو تعزيز دورها الريادي في المنطقة.

