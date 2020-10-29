«الأهلي» طرح حملة ترويجية بالتعاون مع «طلبات»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حملة ترويجية جديدة بالتعاون مع «طلبات»، أكبر منصة لطلبات الوجبات من المطاعم عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. وتستهدف هذه الحملة عملاء البنك من حاملي بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. وتنطلق هذه الحملة الترويجية ابتداء من 1 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، وهي تتيح للذواقة من محبي الأطعمة فرصة التأهل للاشتراك في السحب والفوز باسترجاع إجمالي قيمة نفقاتهم الشهرية برصيد 50 ديناراً في محفظة طلبات لإنفاقها مجدداً. كما أن جميع حاملي بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع مؤهلون للاشتراك في السحب، على ألا يقل مبلغ الإنفاق عن 50 دينار شهرياً. هذا، ومن المقرر إجراء السحب الأول بتاريخ 10 ديسمبر 2020، حيث سيحظى 18 فائزاً محظوظاً بفرصة الفوز باسترداد قيمة نفقاتهم الشهرية لمعاودة إنفاقها مجدداً، في حين أن السحب الثاني سيقام بتاريخ 7 يناير 2021، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين المتبقين والبالغ عددهم 18 فائزا، ما سيتيح لحاملي البطاقات فرصة واحدة للاشتراك في السحب الشهري مقابل كل 50 ديناراً ينفقونها. ويُعدّ تنويع المزايا والمنافع للمنتجات التي يطرحها البنك الأهلي الكويتي بمثابة إنجاز متميز يؤكد التزام البنك الراسخ بتقديم حلول إنفاق ذكية ومجزية لعملائه، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال تمكينهم من إنجاز معاملاتهم من دون تلامس.

