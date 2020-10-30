أول النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة من فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة أعرب فيها باسمة وباسم الشعب الاوكراني عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا المناقب الكريمة لسموه -رحمه الله- وإسهاماته البارزة في مجال العمل الانساني ودوره في تعزيز السلام في منطقة الشرق الاوسط. كما عبر عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل وعلى ما أعرب عنه من تهنئة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

