أول النهار

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضح المصدر في بيان صحافي أمس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وتقويضا لاستقرار المنطقة ‏الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل ‏مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين. وجدد المصدر التأكيد على تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

