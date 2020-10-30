أول النهار

قال المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي بمنطقة الخليج عبدالمجيد يحيى ان التوقيع على اتفاقية بين الكويت وبرنامج الغذاء العالمي لفتح مكتب للبرنامج في الكويت هو تقنين لوجوده، مشيرا الى ان الكويت شريك اصلي في عمل البرنامج. ولفت الى ان التوقيع على الاتفاقية هو لدعم الشراكة بين القطاع الخاص والافراد والحكومة من اجل تسليط الضوء على موضوع الجوع في العالم وعلى دور الكويت في دعم عمليات البرنامج حول العالم، وعن تقييمه للدعم الكويتي لعمليات البرنامج قال: دعم الكويت لنا دعم اساسي خصوصا في الاردن ولبنان سورية ومع اندلاع الازمة السورية، لافتا الى ان الكويت كانت من اكبر الدول الداعمة لعمل البرنامج في تلك الفترة، وهي مستمرة في اليمن والاردن ، وقال ان المساعدات الكويتية لدعم البرنامج في اليمن وصلت الى 50 مليون دولار في عام 2018 والى 23 مليون في 2019 والدعم مستمر ليس فقط في المنطقة وانما وصل الى الروهينغا في بنغلاديش ، لافتا الى ان البرنامج لديه شراكة مع الهلال الاحمر الكويتي، حيث يعملون معا في العديد من الدول وعلى وجه الخصوص في فلسطين، وكذلك في السودان. واضاف: الروح الانسانية موجودة بقوة في الكويت ونحن نطمح لتعزيز هذه الشراكة. وحول تحذير المنظمة من حدوث مجاعة بالعالم اذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يصل العالم الى لقاح ضد كورونا قال يحيى: منذ بداية الجائحة حذر البرنامج من تعطيل سلاسل التوريد بسبب اغلاق الحدود وتطبيق اجراءات احترازية ، مشددة ما ادى الى تفاقم الوضع.

واشار الى ان المدير التنفيذي للبرنامج خاطب مجلس الامن في ابريل الماضي حول ما اسماه بجائحة الجوع واوضح انه اذا لم يتم تدارك تداعيات جائحة كورونا سنواجه ما يعرف بجائحة الجوع، لافتا الى ان اجراءات الاغلاق اثرت على دخل البسطاء ، خصوصا وان 80% مثلا من العاملين في افريقيا يعملون في القطاع غير الرسمي ويعتمدون على الدخل اليومي، ما ادى الى فقد هؤلاء دخولهم اليومية، وبالتالي فقدت هذه الدول الامن الغذائي ومن كان يأخذ وجبة يومية لم يعد بإمكانه الحصول عليها حتى المزارعين لم يعد لديهم دخل لعدم وجود اسواق تباع فيها منتجاتهم ان توافرت، وكذلك ارتفاع الاسعار بسبب التباطؤ الاقتصادي وكل هذا ادى إلى ارتفاع عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع.

ولفت إلى ان البرنامج يقدم معونات لـ 100 مليون شخص في 80 دولة وبسبب تداعيات «كورونا» ارتفع العدد إلى 138 مليوناً، واذا لم نتدارك الموقف الآن فسوف يشهد عام 2021 ارتفاع العدد إلى 227 مليون وسنشهد وقوع مجاعات لم تحدث من قبل.

مساعدة المحتاجين

وحول ارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية بسبب «كورونا» نعم حدث ذلك ولنتيجة لعملية التباطؤ الاقتصادي وسيزيد ارتفاع اعداد المحتاجين للغذاء في العالم، مشيراً إلى ان الاولوية لأي شخص أو أسرة هي وضع الطعام على المائدة.

وحول تقييمه لعمل المنظمات الخيرية الكويتية في مساندة المحتاجين في العالم أوضح ان دور المنظمات الخيرية الكويتية معروف على مر السنين وحتى بعض الافراد الكويتيين فضلا عن دور الحكومة الكويتية في مساندة المحتاجين، وهو دور مهم ونحن نعتمد على شركائنا في الكويت وجميع دول العالم حيث نعمل مع حوالي 1000 منظمة عبر العالم ومنها الهلال الاحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية.

وأوضح ان افتتاح مكتب للبرنامج في الكويت سيفتح الباب لاقامة شراكات مع مؤسسات وجمعيات خيرية وانسانية اخرى.

وتوقع يحيى ان يتم افتتاح المكتب بداية العام المقبل وذلك بعد مصادقة مجلس الأمة المقبل على اتفاقية الشراكة الموقعة مع الحكومة ودخولها حيز التنفيذ.

وأوضح ان العمل الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي يتطلب اقامة شراكة مع الحكومات والمنظمات المحلية سواء في الدول المانحة أو الدول التي تقع بها كوارث، لان تبادل الخبرات يقوي عملنا.

وذكر ان تواجد المكتب الاقليمي للبرنامج في امارة دبي راجع الى موقع دبي القريب من بعض المناطق المتضررة في منطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن دعم الدول الخليجية للبرنامج مالياً ولوجيستياً.

وحول عمل البرنامج في المناطق الملتهبة وهادفة مع حكومات تلك الدول قال ان امكانية الوصول إلى المستفيدين من المساعدات التي يقدمها البرنامج ليست بالعملية السهلة وخاصة في مناطق النزاعات المسلحة التي تلعب بها الاسباب الجغرافية دوراً كبيراً في سهولة الوصول إلى المحتاجين كذلك المناطق التي تتعرض لكوارث طبيعية.

الثقة مفتاح العمل

وأضاف: وبسبب عملنا نتواجد في هذه المناطق الحساسة واصبحت لدينا الخبرة في التعامل مع هذه الحالات وذلك من خلال تجاربنا الكبيرة.

مؤكدا ان كسب الثقة مفتاح عملنا باعتبارنا برنامج مستقل ومحايد. وحول إمكانية تعاون البرنامج مع المنظمات المتطرفة والتي تسيطر على بعض المناطق خصوصا في سورية، قال: نحن لا نتعاون مع أي منظمة تدعم أو تتعاون مع منظمات إرهابية او متطرفة، فالبرنامج يقوم بعملية تدقيق أو «فلترة» للمنظمات والجهات التي يتعامل معها قبل الدخول في أي شراكات.

وذكر ان الامارات العربية المتحدة قدمت للبرنامج مساعدات لوجيستية ومالية كبيرة وساهمت في ايصال المساعدات الى مناطق عديدة في اليمن، لافتا الى ان دولة الامارات تحتل المرتبة السادسة عالميا لمساندة برنامج الغذاء العالمي.

وأوضح ان برنامج الغذاء العالمي يعمل في جميع انحاء اليمن، موضحا ان نظرته لليمن هي لأكثر المناطق احتياجا.

استقلال وحيادية

وحول بعد البرنامج عن الاضواء قال: لاننا نتواجد فقط في المناطق المنكوبة والمتنازع عليها فاننا نكرس جهودنا ووقتنا لهؤلاء الضحايا، لكن دورنا مهم جدا، وهذا ما ادى الى منحنا جائزة نوبل للسلام لدورنا في تمكين الضعفاء والضحايا من العيش، وايضاً لاستقلاليتنا وحيادنا وعدم استخدام الطعام كسلاح في الحروب.

وحول اختيار مكان اقامة المكتب ام انه سيكون ضمن المكاتب التابعة لمبنى الأمم المتحدة قال: لم نناقش هذا الموضوع، لكننا لا نهتم بالمكان بقدر ما نهتم بالانشطة التي نقوم بها بشكل جيد، وهنا اود أن اتقدم بالشكر الجزيل للكويت على دعمها لنا ودعمها لفتح مكتب ببلد هي مركز للعمل الإنساني.

وأوضح ان تصنيف الدول المانحة للبرنامج يتغير كل عام والكويت من أكبر الدول الداعمة لنا.

صندوق التنمية

وعن لقائه بالمسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية قال يحيى: الصندوق الكويتي له دور كبير في تنمية العديد من دول العالم سواء في افريقيا او اسيا او منطقة الشرق الأوسط وأميركا، ولقاؤنا كان لبحث اوجه التعاون فيما بيننا لانشاء شراكة وعن المأمول من القطاع الخاص الكويتي لانشاء شراكة مع البرنامج قال: القطاع الخاص يلعب دوراً مهما جداً لا يقل عن دور الحكومات، ونحن نتطلع لاقامة شراكة مع القطاع الخاص الكويتي وقد تكون الشراكة للعمل سوياً لتنفيذ متطلبات البرنامج سواء لوجيستية او غذائية او قد تكون الشراكة بدعم البرنامج عينيا او مرئيا وتفعيل الشراكة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتبادل لخبرات وهذا امر مهم جداً لنا.

