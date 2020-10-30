أول النهار

«إنا كفيناك المستهزئين» بهذه الآية الكريمة وقعت 37 من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية على بيان اعلنت فيه استنكارها الشديد لدعوة القيادة الفرنسية لتبني الرسومات المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بحجة حرية التعبير والإصرار على حماية المنهج الفرنسي العلماني ما سبب غضباً في العالم العربي والإسلامي، مؤكدة بأن هذا التطاول على خاتم الأنبياء والرسل انتهاك صارخ بحق المسلمين بالعالم وتعد سافر على خاتم الأنبياء والرسل.

وقالت إننا كمجتمع مدني نعتبر أن تأجيج الفتنة والكراهية التي تنتهجها بعض الدول الغربية ومن بينها فرنسا لا سيما في ظل الحوادث المتوالية التي شهدتها اخيراً تجاوزا على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والمعالجة السليمة لبعض الظواهر، مشيرة إلى أن تبني نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- من قبل قيادة واحدة من أكبر الدور الأوروبية يساهم بشكل كبير في تهديد قواعد التعايش المشترك بين الشعوب والأديان.

وشددت على أن تبرير نشر الرسومات المسيئة للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تحت شعار حرية الفكر والتعبير تبرير يختلف شكلا وموضوعا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان (أكدت الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير)، وأكدت بأن الاستهزاء بأنبياء الله ورسله والرموز والمقدسات الدينية أمر مستهجن ومجرم ولا يمكن السكوت عنه، وشددت على أن احترام الأنبياء والرسل والأديان السماوية وعدم المساس بها من شأنه تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي للشعوب والدول.

وطالبت قادة العالم العربي والإسلامي والمنظمات والمؤسسات الإسلامية أن يقوموا بواجبهم باتخاذ المواقف المسؤولة في الدفاع عن نبيهم ودعت عبر بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان استصدار قرار ملزم يجرم كل من يسيء أو ينتهك حرمات أنبياء الله ورسله، مؤكدة بأن التطرف العلماني هو الذي يهدد استقرار المجتمع الفرنسي وليس الاسلام دين الرحمة والسلام لا سيما مع حوادث الكراهية والعنصرية التي ضربت أوروبا اخيرا.

