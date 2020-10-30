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تقدم أمس 27 مرشحا ومرشحة من بينهم سيدة واحدة بطلبات الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات وذلك في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل، ليصبح إجمالي المرشحين 220 من بينهم 201 من الذكور و19 من الإناث. ومن أبرز مرشحي اليوم الرابع النواب عدنان عبدالصمد وخليل أبل ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وخالد العتيبي، فيما ترشح من النواب السابقين كامل العوضي والصيفي مبارك الصيفي ومحمد طنا العنزي. فيما ترشحت سيدة واحدة هي رشا البحر.

وترشح عن الدائرة الأولى 4 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 48، بينهم 42 من الذكور و6 مرشحات، فيما ترشح عن الدائرة الثانية 4 مرشحين ليصبح الإجمالي في الدائرة 28 بينهم 26 مرشحاً من الذكور وسيدتان اثنتان.

وترشح عن الدائرة الثالثة 6 مرشحين بينهم 5 ذكور ومرشحة واحدة ليصبح إجمالي مرشحي الدائرة 56 بينهم 48 مرشحاً من الذكور و8 سيدات.

وترشح عن الدائرة الرابعة 6 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 49، فيما ترشح عن الدائرة الخامسة 7 مرشحين ليصبح الإجمالي في الدائرة 39 مرشحاً بينهم 36 مرشحاً من الذكور و3 مرشحات.