الأولى

قالت مصادر موثوقة لـالنهار إن الحكومة تتحرك لتفعيل محتويات تقارير المتابعة الخاصة بالعقبات التي تواجه انجاز مشروعات التنمية، لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لمحاسبة المقصرين في انجاز التنمية، خاصة وأن المحاسبة مازالت خجولة. (طالع ص 07)

وكشفت وثيقة رسمية حصلت النهار على نسخة منها، أن اجمالي كلفة مشاريع خطة التنمية في 11 عاماً بلغت 40.6 مليار دينار، موضحة أن ما تم انفاقه فعلياً على المشروعات المدرجة في خطط التنمية خلال الفترة الممتدة من 2010/2011 الى 2020/2021 بلغ 30.018 مليار دينار بفارق يتجاوز حاجز 10.6 مليارات دينار لم يتم انفاقها.

ووفق الأرقام الرسمية، فان ما تم انفاقه حتى الآن في ميزانية 2020/2021 لا يتعدى 118 مليون دينار من اجمالي المبالغ المرصودة في خطة التنمية والبالغة 1.9 مليار دينار لتسجل أدنى خطة تنموية، من حيث الانفاق الفعلي وكذلك في عدد المشاريع المدرجة فيها والبالغ 127 مشروعاً.

وسعت الحكومة من خلال خططها التنموية المتعددة الى تحقيق التنوع في مصادر الدخل عبر مشاريع بلغ عددها وفق الأرقام حوالي 6783 مشروعاً هي اجمالي ما تم ادراجه في 11 عاماً، موضحة أن الحكومة قلصت عدد المشاريع في بعض الخطط التنموية من مستوى 1234 مشروعاً الى 127 مشروعاً فقط وذلك في اطار العمل على التركيز على المشروعات ذات العائد الانتاجي والتي تستهدف تحقيق قيمة مضافة.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة ركزت على الصحة والبنية التحتية التي تعاني من اختناقات مرورية واضافة المئات من الكيلومترات لشبكات الطرق القائمة ومنها جسر جابر وعديد من الجسور الجديدة في المناطق التي تعاني من اختناقات مرورية.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة تستهدف من خلال 7 آليات مختلفة للعمل على تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وتتمثل تلك الآليات في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات.