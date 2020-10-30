الأولى

استدعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة للمرة الثانية قيادية في وزارة المواصلات بصفتها رئيسة لجنة شؤون الموظفين، للمثول أمامها على خلفية تجاوزات ادارية ومالية شابت القرارات الوزارية الصادرة في اغسطس الماضي، حيث تبين تمرير قرارات ندب لشغل الوظائف الاشرافية شملت غير المستحقين لها.

وأوضحت الوزارة في بيان انه تم استدعاء القيادية بموجب كتاب رسمي للتحقيق في شبهات مالية وإدارية شابت قرارات تم اصدارها خلال الفترة السابقة. من جانب آخر اكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات وتقصي الحقائق بشأن فحص ومتابعة جميع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات التي ترد إليها متى ماتوفرات الاشتراطات الشكلية والموضوعية التي تتعلق بجرائم الفساد.