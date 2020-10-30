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باريس- الوكالات: قتل رجل يحمل سكينا في كنيسة في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرين قبل أن تعتقله الشرطة.

ودانت الكويت الجريمة الإرهابية البشعة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان مساء أمس على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض لجميع ‏أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ‏ترفضه كل الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه‏ القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية ‏لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والارهاب.....(طالع ص 12).

وفي فرنسا فتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقا في اعتداء نيس الذي سارع رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي الى وصفه بـ «هجوم إسلامي- فاشي» على حد تعبير. وقال إيستروزي «ظلّ (المهاجم) يردد بلا توقف الله أكبر حتى تحت تأثير أدوية» أعطيت له بعد إصابته بجروح خلال توقيفه.

وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها، بحسب مصدر في الشرطة. مشيرا الى ان من بين الضحايا امرأة قطع رأسها. وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو إن السلطات «تسيطر على الوضع الآن». ولاحقا ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن عناصر الأمن الفرنسي قتلوا الرجل في مدينة أفينيون بعدما هدد المارة في أحد شوارع المدينة بسكين كان يحمله. وقالت إن الرجل كان يردد «الله أكبر».

الى ذلك جرح حارس في القنصلية الفرنسية في جدة بهجوم بآلة حادة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» التي أشارت الى اعتقال المعتدي.

وفي اطار ردود الافعال العربية والاسلامية اعلنت المملكة العربية السعودية انها تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيس وتجدد رفضها لمثل هذه الأعمال المتطرفة بينما دان الأزهر بشدة الاعتداء «البغيض»، وأكد في بيان رسمي أنه «لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية». ودانت تركيا بشدة الهجوم «الوحشي» واضعة جانبا التوتر الكبير بين انقرة وباريس للتعبير عن «تضامنها».

ودان الفاتيكان الهجوم، مشددا على أن الإرهاب والعنف غير مقبولين على الإطلاق. في حين اعتبر مؤتمر أساقفة فرنسا الهجوم بأنه عمل «لا يوصف» ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى «الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية» يأتي الهجوم بعد أيام على نزول الآلاف إلى شوارع فرنسا للتضامن مع استاذ قُطع رأسه لعرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-. ودفع مقتله ماكرون إلى التعهد بقمع «التطرف الإسلامي» بما يشمل إغلاق مساجد ومنظمات متهمة بالتحريض على التطرف والعنف ومواصلة نشر الرسوم.

واندلعت احتجاجات ضد فرنسا في العديد من الدول الإسلامية، وحض عدد منها على مقاطعة المنتجات الفرنسية.