الأولى

بعدما وجهت الكويت دعوة للرئيس العراقي برهم صالح لزيارتها، علمت «النهار» انه قبل الدعوة وسيزور البلاد في النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وتشهد العلاقات الكويتية - العراقية نمواً ملحوظاً حيث استهل الرئيس صالح اولى جولاته الخليجية بزيارة الكويت عند توليه مهامه.

يذكر ان الكويت والعراق يحاولان انهاء جميع الملفات العالقة بينهما ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ما بعد النقطة 162 وكذلك ملف الاسرى والمفقودين، ويدرك البلدان ان تعزيز التعاون بينهما يسهم في عملية التنمية والحفاظ على امن واستقرار المنطقة، حيث ينتظر انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة التي كان من المقرر عقدها في بغداد قبل نهاية هذا العام الا ان الامور لم تتضح بعد وكان وفد عراقي قد زار الكويت في وقت سابق وبحث نتائج اجتماعات اللجنة الثنائية الماضية وانهاء ما تبقى من الملفات العالقة.