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اعلنت الحكومة البريطانية امس تعيين بليندا لويس سفيرة لها لدى الكويت خلفا للسفير مايكل دافنبورت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحافي ان السفيرة لويس ستتولى مهامها بصفة رسمية بداية من أبريل القادم، مشيرة الى ان السفيرة الجديدة تتمتع بخبرة حكومية ودبلوماسية طويلة.

وأوضحت ان السفيرة لويس شغلت عدة مناصب في وزارات الاعلام والثقافة والعدل وهيئة الحدود التابعة للداخلية الى جانب مناصبها الدبلوماسية في البعثات البريطانية بالولايات المتحدة والعراق وافغانستان وباكستان قبل ان تعين في اخر سنتين مديرة لادارة الموارد البشرية الدولية.

