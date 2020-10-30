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أعلنت جامعة الكويت امس الخميس نتائج قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات للعام الدراسي 2020/2021 بواقع 7566 طالباً وطالبة للفصل الأول و480 طالباً وطالبة للفصل الثاني بزيادة قدرها 2354 طالباً وطالبة عن العام الماضي.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. علي المطيري في تصريح صحافي إنه تم الانتهاء من فرز طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين شروط القبول، مؤكدا قبول جميع الطلبة الذين اختاروا التخصصات المستوفين لشروط القبول فيها.

وأوضح أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية الذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت وكذلك الطلبة الذين اختاروا عددا قليلا من الرغبات لا يتفق مع معدلهم المكافئ والحدود الدنيا التي انتهت إليها عملية القبول في ضوء الأعداد المحددة في هذه التخصصات من قبل الكليات المعنية.

ولفت إلى إمكانية تقديمهم طلب التحاق جديدا للفصل الثاني القادم في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول والتسجيل لاحقا، لافتا الى انه وفقا لقرار مجلس الجامعة لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام الطلبات.

وأضاف أن قبول هذا العدد من الكويتيين وأبناء الكويتيات للفصل الأول جاء في ضوء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 21 أبريل الماضي بقبول طلبات المتقدمين الحاصلين على نسبة 75% فأعلى للقسم العلمي و80? فأعلى للقسم الأدبي في الفصل الأول وتأجيل القبول للحاصلين على 70? إلى 74?99? بالقسم العلمي و78? إلى 79?99? للقسم الأدبي للفصل الثاني.