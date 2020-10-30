الجمعة 30 أكتوبر 2020 ,14 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4125
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
اعتذروا قبل أن يرحلوا... ليتهم لم يخفقوا ولم يعتذروا!
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
سامي عبداللطيف النصف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
ارتفاع عدد المرشحين لـ«الأمة» إلى 220
يحيى: الكويت شريك أساسي ومهم في برنامج الغذاء العالمي
القيادة السياسية هنأت تركيا بعيدها الوطني
«الخارجية»: هجمات ميليشيا الحوثي انتهاك صارخ لأمن السعودية
توجه حكومي لاتخاذ إجراءات أشد ضد المقصرين في إنجاز التنمية
فرنسا: 3 قتلى في هجوم ذبح إرهابي
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة