وطن النهار

أعلنت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحافي عن تمكن فرق الطوارئ من اعادة التيار الكهربائي الى جميع المناطق التي كانت قد انقطعت عنها مساء الاربعاء بسبب حريق في محطة السالمية الرئيسة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان حريقا اندلع في وقت سابق في محطة التحويل الرئيسة ادى الى خروج المحطة بالكامل عن العمل وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق.

وأكدت انه بفضل تضافر جهود القطاعات المعنية تمت اعادة محطة التحويل الرئيسة (السالمية W) الى الخدمة واعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق.

وافادت ان الحادث لم يسفر عن اي اضرار بشرية وانحصر الحريق في بعض الخسائر المادية المحدودة، مشيرة الى ان العمل جار لكشف الاسباب التي ادت لوقوع الحريق.

وكانت الوزارة قالت في بيان سابق ان الفرق المتخصصة تعمل وبأسرع وقت ممكن لاعادة التيار الكهربائي مبينة ان فرق الطوارئ التابعة لها وللادارة العامة للاطفاء ونجدة حولي سارعت الى مكان الحادث للقيام بعمل اللازم.

وعلى الصعيد ذاته، أكدت وزارة الصحة ردا على ما نشر فيما يخص انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق محافظة حولي ومستشفى مبارك أول من امس الأربعاء ان سير العمل في المستشفى لم يتأثر سواء داخل الأجنحة او في غرف العناية المركزة او في المختبرات اذ تزامن ذلك مع تفعيل فوري لخطة الطوارئ في مستشفى مبارك والمستشفيات المساندة وجاهزية تامة بين مختلف قطاعات الوزارة.

وقالت في بيان صحافي أمس انه في هذا السياق وازاء التعامل الفوري مع الانقطاع عملت جميع الأجهزة في الأجنحة وفي العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي مباشرة وفق برامج الاسناد مع تفعيل لمركز العمليات في الوزارة وتفعيل لخطة الطوارئ التي عكفت الوزارة على مراجعتها بشكل دائم ووجود للأطباء والهيئة التمريضية على رأس عملهم وفي موقع الحدث وكذلك وجود عدد مساند لسيارات الاسعاف.

ولفتت الى انها لم تضطر لنقل اي حالة الى المستشفيات المساندة ولم تتأثر اي حالة مرضية سلبا بهذا الانقطاع الكهربائي اذ ان التعامل الفوري مع الانقطاع كان وفق اعلى مستوى من الاستعدادات لمثل هذه الظروف.

وأشارت في موازاة ذلك الى ان سير العمل في بنك الدم المركزي لم يتأثر كذلك خلال انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق محافظة حولي اذ تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان تزويد المستشفيات بما يلزم وعلى مدار اليوم.

وشددت الوزارة على المتابعة الحثيثة لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لسير العمل داخل المستشفى وحضور وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للشؤون الهندسية المهندس ابراهيم النهام ومديرة منطقة حولي الصحية الدكتورة نادية الجمعة ومدير المستشفى الدكتور مهدي الفضلي للاطمئنان على سير العمل. وأعربت وزارة الصحة عن الشكر لكل قطاعاتها ولجميع الطواقم الفنية والادارية لديها التي تعاملت مع الحدث وكذلك للزملاء في وزارة الكهرباء والماء والذين ساهموا في اعادة وصول التيار الكهربي خلال دقائق من الانقطاع. وفي الموضوع ذاته تعامل رجال قوة الاطفاء مع 15 بلاغا بوجود نحو 30 شخصا محتجزين في عدد من المصاعد بسبب انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام في بيان لها بشأن البلاغات التي تعاملت معها فرق قوة الاطفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة في محافظة حولي، واوضحت ان معظم البلاغات كانت عبارة عن احتجاز اشخاص في المصاعد وقد تراوحت اعدادهم بما يقارب 30 شخصا، وكان اول بلاغ ورد الى غرفة عمليات قوة الاطفاء في تمام الساعة 5:06 مساء وأخر بلاغ في تمام الساعة 06:06 مساء. وأضافت أن من ضمن البلاغات التي تعاملت معها فرق قوة الاطفاء احتجاز اشخاص في رافعة بمنطقة حولي وقد تعامل معها مركز الانقاذ الفني واستطاعت فرق قوة الاطفاء من تحرير جميع الأشخاص المحتجزين بكل احترافية ودون تعرض اي شخص لأي اصابات.

هذا ويعود السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي لاندلاع حريق في احدى محطات التحويل الرئيسة للطاقة والكائنة بمنطقة بيان والذي تم التعامل معه عن فرق اطفاء مراكز مشرف والبدع. وختمت ادارة العلاقات العامة والاعلام بيانها انه تم تفعيل خطة التعامل مع حوادث انقطاع الكهرباء مما ساهم بشكل ايجابي بالتعامل مع جميع البلاغات التي كانت تحت اشراف مباشر من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الاطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ورئيس مركز العمليات المقدم د. مشاري الفرس الذين تواجدوا في غرفة اتخاذ القرار للاطلاع على جميع عمليات الانقاذ التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

