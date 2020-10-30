وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الخميس تسجيل 760 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 124666 في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 767 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 104 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8424 حالة.

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8147 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 905133 فحصا. وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق أمس شفاء 552 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 115475 حالة.

