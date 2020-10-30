وطن النهار

ناشدت سفارة الكويت لدى المانيا رعاياها المتواجدين على الأراضي الألمانية الالتزام باجراءات جديدة اتخذتها الحكومة الالمانية من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». وقالت السفارة في بيان حصلت «كونا» على نسخة منه ان الاجراءات الجديدة التي تهدف الى مواجهة الموجة الثانية من الفيروس تتضمن نصائح بعدم السفر والتنقل داخل الأراضي الألمانية اضافة الى اغلاق الفنادق للسياح.

وأضافت ان هذه الاجراءات تشمل كذلك اغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الصحية وحظر الفعاليات الترفيهية واقامة المباريات الرياضية من دون جمهور اضافة الى قصر التجمعات في الأماكن العامة على 10 اشخاص لافتة الى ان هذه الاجراءات تسمح بمواصلة اقامة الصلوات الجماعية.

على الصعيد ذاته دعت سفارة الكويت لدى فرنسا رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية الى الالتزام التام بالاجراءات الجديدة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقالت السفارة في بيان ان الاجراءات الجديدة تتضمن تقييد التنقل والالتزام بالحجر المنزلي على كل الاراضي الفرنسية اعتبارا من منتصف ليلة أمس بالتوقيت المحلي.

وأضافت انه لا يسمح بمغادرة السكن الا للحاجات الضرورية والتي حددت بالذهاب للعمل او للدراسة او للتزود بالمواد الغذائية او الصيدلية او زيارة الطبيب.

وأشارت الى انه سيتم اغلاق جميع المؤسسات غير الأساسية والمطاعم.

وجددت السفارة مناشدتها جميع مواطنيها الالتزام بعدم مغادرة المساكن والاتصال بها في حال الطوارئ على الرقمين التاليين: 0033147235425 - 0033670673834 وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن عن اجراءات جديدة بهدف مواجهة تسارع تفشي فيروس كورونا بها فرض الحظر العام ابتداء من يوم اليوم الجمعة وحتى الاول من ديسمبر المقبل.

