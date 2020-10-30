وطن النهار

يتخطى معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» المفهوم التقليدي للصروح التدريبية الطبية ليكون منارة طبية عصرية فائقة النوعية تلبي الآمال الكبيرة المعقودة عليه في تصدر الصفوف الأمامية ضمن المنظومة الصحية الكويتية لتحقيق مفهوم الأمن الطبي ومناعته صحيا.

ويحفل المعهد الذي افتتح مبناه الحديث في منطقة الصباح الطبية وزير الصحة د. باسل الصباح ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس الأسبوع الماضي برؤية استشرافية شاملة من خلال برامجه الطبية المتخصصة والزمالات والاعتراف المؤسسي من كبريات الكليات والمؤسسات العالمية الى جانب نظرة نوعية لانشاء مختبر بمعايير دولية قائمة على نظام المحاكاة علاوة على افتتاح محطات جديدة للابتعاث عالميا بغية تنويع المدارس المتخصصة.

وفي هذا الشأن قال الأمين العام للمعهد الدكتور فواز الرفاعي في لقاء مع «كونا» امس الخميس ان «كيمز» الذراع الأكاديمية لوزارة الصحة يعتبر واجهة مشرفة ومنارة نفتخر بها في الوزارة وبدورها تشرف على تدريب الأطباء ما بعد فترة التخرج ومن شأن افتتاح مبناه العصري الحديث استيفاء احتياجات المعهد في الفترة القادمة.

وأضاف ان انشاء مشروع معهد الكويت للتخصصات الطبية مرده الى التزايد المستمر والحاجة المتسارعة للخدمات الطبية بسبب زيادة عدد السكان في الكويت لذا اصبحت هناك ضرورة وطنية ملحة لتطوير اداء وتدريب الأطباء المقيمين.

وأوضح ان المكان المحدود للمعهد وتزايد اعداد الاطباء في الوقت الحالي جعل المعهد يقيم برامجه التدريبية ونشاطاته من مؤتمرات ومحاضرات في قاعة كلية الطب احيانا واستئجار اماكن مختلفة هنا وهناك ومن هذا المنطلق برزت الحاجة لبناء هذا المشروع الذي يضم تحت قبته الأمانة العامة للمعهد ونشاطاته المختلفة لكل الاختصاصات الطبية.

وعن حجم الآمال المعقودة على المعهد مع دخوله حيز العمل ضمن المنظومة الصحية في البلاد لاسيما محاربة جائحة كورونا لناحية السعة والطاقة البشرية والتجهيزات افاد الرفاعي بأننا نفتخر بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بوجود 25 برنامجا تخصصيا بالبورد و6 زمالات.

وأضاف ان المعهد حصل على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للاطباء والجراحين في يوليو عام 2017 ونحن في طور تجديد هذا الاعتراف علاوة على وجود اتفاقية مع الكلية الملكية الكندية في السنوات الثلاث الماضية ونحن في طور تجديد تلك الاتفاقية التي تضمن الاعتراف المؤسسي بالبرامج التي نضمها في المعهد.

وأوضح ان هناك برنامجا واحدا فقط حاصلا على الاعتراف المؤسسي العالمي من الكلية الملكية الكندية وهو برنامج التشريح المرضي وعلم الخلايا فضلا عن الكثير من الخطط والبرامج التي يعكف المعهد على دراستها للاستفادة منها والعمل على رفع مستوى الأطباء الكويتيين الملتحقين بالبرامج.

معايير عالمية

ولفت الرفاعي في موازاة ذلك الى نظرة نوعية لانشاء مختبر بمعايير عالمية يقوم على نظام المحاكاة وهو علم جديد ومتطور دائما تحرص عليه المؤسسات الأكاديمية والعالمية توصي باستخدامه ضمن التعليم الطبي في فترة ما بعد التخرج.

وكشف ايضا عن توجه لافتتاح وجهات ومحطات جديدة للابتعاث من استراليا وسنغافورة وبعض دول اوروبا مثل السويد بغية تنويع المدارس التي نقوم بابتعاث الأطباء الكويتيين اليها.

واستذكر انه في عام 1983 قام مركز عبدالمحسن العبدالرزاق للعلوم الطبية بكلية الطب بجامعة الكويت بتخريج اول دفعة من الأطباء وفي نفس العام اسس معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) لتطوير اداء وتدريب الاطباء الكويتيين في مرحلة ما بعد التخرج.

وعن الأهداف الاقتصادية للمشروع اكد على الاختيار الأمثل لمواد البناء من حيث النوع والمصدر اضافة الى التنسيق ودراسة وثائق المناقصة بشكل جيد وكامل تفاديا لارتفاع الكلفة علاوة على التقيد والالتزام بالجداول الزمنية سواء بالتصميم او التنفيذ لانهاء المشروع في موعده المحدد.

وذكر ان المبنى مزود بشبكة اتصالات ذكية ومربوطة بعضها مع بعض مثل الكمبيوتر والهواتف والكاميرات ونظام (الستلايت) ونظام الصوتيات والمرئيات طبقا لآخر النظم المتطورة بحيث ان المبنى يمكن اعتباره من المباني الذكية. وعن كيفية الاستفادة من المركز في محاربة الموجة الثانية من جائحة كورونا هذا الشتاء وغيرها من تحديات قال الرفاعي «اننا فخورون بكوادرنا الطبية من اطباء كويتيين سواء في الطب البشري او الأسنان كذلك بالأطباء الملتحقين بالبرامج الطبية الذين يقومون بدور كبير وكذلك الأطباء حديثي التخرج».

وتابع انه تحت مظلة المعهد هناك اكثر من 250 طبيبا وطبيبة وهناك الكثير من البرامج التدريبية سواء لحديثي التخرج او اطباء ملتحقين بالبورد الكويتي وأكثر من 800 طبيب تم الحاقهم بالبرامج قمنا بتوظيفهم للخدمة في الوزارة بالصفوف الأمامية الأولى لمواجهة جائحة كورونا وسنعكف على زيادة تلك الكوادر وتعزيزها.

