وطن النهار

أكد وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر ان الحكومة تقوم باعداد خطة شاملة بمشاركة المسؤولين في جميع الوزارات والمؤسسات المعنية في اطار العملية الانتخابية بما يعكس وجه الكويت الحضاري ومكانتها المرموقة.

وقال الشيخ د. احمد الناصر في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع قيادات وزارة الاعلام ان الوزارة بكل كوادرها ووسائلها المتطورة لا تدخر جهدا في مواكبة الانتخابات القادمة واظهار العرس الديموقراطي بالشكل الذي يعكس وجه الكويت الحضاري والمتقدم.

واشار الى ان الكوادر الوطنية في وزارة الاعلام بكل اداراتها متميزة دائما في نقل سير العملية الانتخابية من جميع الدوائر على مدار أعوام مديدة بأبهى صورها واضعين المشاهد اينما كان في قلب الحدث. وافاد ان الحكومة شددت على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مقار الإدلاء بالأصوات مؤكدا الحرص الذي توليه الحكومة على صحة الناخبين وجميع المشاركين من جميع الجهات في هذا العرس الانتخابي.

وكان الشيخ الدكتور أحمد الناصر اجتمع في وقت سابق بمبنى وزارة الاعلام مع وكيل الوزارة منيرة الهويدي والوكلاء المساعدين لمناقشة خطة الوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة (امة 2020).

واستعرض الاجتماع البرامج والفلاشات المصاحبة بما يعبر عن وجه الكويت الحضاري وما تتمتع به من ديموقراطية ومشاركة شعبية متأصلة انعكست إيجابا على البلاد سواء في الماضي أو الحاضر.

