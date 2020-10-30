وطن النهار

تقدم أمس 27 مرشحا ومرشحة من بينهم سيدة واحدة بطلبات الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية وذلك في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في الخامس ديسمبر المقبل، ليصبح إجمالي المرشحين 220 من بينهم 201 مرشح من الذكور و19 مرشحة من الإناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم الرابع النواب عدنان عبد الصمد وخليل عبد الله أبل ويوسف الفضالة وعبد الله فهاد العنزي وخالد مونس العتيبي، فيما ترشح من النواب السابقين كامل العوضي والصيفي مبارك الصيفي ومحمد طنا العنزي. فيما ترشحت سيدة واحدة وهي رشا البحر.

وترشح عن الدائرة الأولى 4 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 48 مرشحاً، بينهم 42 مرشحاً من الذكور و6 مرشحات، فيما ترشح عن الدائرة الثانية 4 مرشحين ليصبح الإجمالي في الدائرة 28 بينهم 26 مرشحاً من الذكور وسيدتان اثنتان. وترشح عن الدائرة الثالثة 6 مرشحين بينهم 5 ذكور ومرشحة واحدة ليصبح إجمالي مرشحي الدائرة 56 بينهم 48 مرشحاً من الذكور و8 سيدات.

وترشح عن الدائرة الرابعة6 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 49 مرشحاً، فيما ترشح عن الدائرة الخامسة 7 مرشحين ليصبح الإجمالي في الدائرة 39 مرشحاً بينهم 36 مرشحاً من الذكور و3 مرشحات.

