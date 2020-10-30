وطن النهار

مدرسة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) التي ينبوعها من المنابع العالية؛ الوحي والإلهام الإلهي التي تستند إلى التوجيهات الإلهية، قدمت للبشرية أسمى وأفضل منهج متكامل للتكامل الإنساني وتهذيب النفس وإصلاحها، تدعو الإنسان إلى أن يتجه بروحه إلى الكمال إلى المراتب العالية وإلى التحلي بالأخلاق الكريمة التي ترفع من مرتبته وتجعله إنساناً متكاملاً:

- أنّ أسس الدين الخالد الذي من ينبوعه أسست مبادئ الأخلاق الكريمة الفاضلة على يد أكبر وأعظم شخصية أخلاقية في التأريخ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي وصفه خالقه ومربيه في كتابه العزيز بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/4). تدعو الأُمّة الإسلامية إلى اتباع هدي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقول جلّ وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب/ 21)، وهذه الأسس الأخلاقية تضمن للبشرية السعادة والرخاء والأخوة الصادقة، كما هي وسيلة للسعادة في الدارين وهي في نفس الوقت وسيلة فعّالة للتقريب بين الأُمّة الإسلامية وتجسيد وحدتها.

- إنّ أهم عوامل انتشار الإسلام تكمن في حسن أخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومن بعده أهل بيته وأصحابه الكرام والدعاة المخلصين، قال الله عزّ وجلّ مبيناً سرّ انتشار الإسلام وكثرة أتباعه مخبراً رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب الأخلاق الكريمة (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159)، وكان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يذم سوء الخلق فيقول: «سوء الخلق شؤم وشراركم أسوؤكم خلقاً» وقال أيضاً: «أكثر ما تلج به أُمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق» وقال أيضاً: «أدبني ربي فأحسن تأديبي».

- حياة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت مثالاً ونموذجاً واضحاً للحياة الإسلامية فهو الإنسان الكامل المختار من قبل رب العباد لإيصال رسالته الخالدة والخاتمة إلى الناس أجمعين، وهو المرسل رحمة للعالمين قال الله عنه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107)، وهو الإنسان النموذجي والمربي المرشد لأتباعه وللإنسانية جمعاء وإرشاداته القيمة كانت تشمل جميع الناس في السلم والحرب فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو ذروة الإنسان الكامل وأحسن الناس خَلقاً وخُلقاً.

يؤكد سيد المربين محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أهمية الأخلاق الكريمة في بناء الإنسان الكامل، مبيناً سرّ بعثته إلى الناس فيقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ولقد عبر ابن عم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) جعفر ابن أبي طالب الطيار (رض) في حديثه أمام ملك الحبشة النجاشي، في أسلوب رائع بيّن فيه ميزة الأخلاق الإسلامية التي أتى بها رسول الأخلاق والفضيلة والسلام محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لإنقاذ البشرية من هاوية الفساد والانحلال الخلقي والجهل المطبق ومن عبادة الأوثان إلى عبادة ربّ العباد حيث قال: «كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم وسفك الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله».

