إيمانيات

من مصاديق إهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة:

عن الصحابي أنس بن مالك قال:» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فقد الرجل ثلاثة أيّام سأل عنه، فإنْ كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره وإن كان مريضاً عاده».

عن الصحابي زيد بن ثابت قال:» إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا إذا جلسنا إليه، إن أخذنا بحديثٍ في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا».

وفي أدبه صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه كذلك ما أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديث له :» ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً قطّ فنزع يدَه من يدِه حتى يكون هو الذي ينزع يده؛ وما فاوضه أحد قطّ في حاجةٍ أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف؛ وما نازعه أحد قطّ الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت؛ وما رُئيَ مُقدِّماً رَجْلهُ بين يدي جليسٍ قطّ».

وفي سمو أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أشار إليه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث له :» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا، وينظر إلى ذا بالسوية، ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجليه بين أصحابه قطّ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله يده من يده حتى يكون هو التارك، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال بيده فنزعها من يده».

وعن علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول :» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليُسِّر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة». وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُفشي السلام بين الناس، فيُسلم حتى على الصغير والمرأة منهم؛ عن أنس بن مالك قال: « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرَّ على صبيان سلم عليهم». وعنه أيضاً:» ولقد كان يدعو أصحابه بكُناهم إكراماً لهم وإستمالةً لقلوبهم، ويُكنِّي من لم يكن له كُنية، فكان يُدعى بما كنّاه له ويُكنِّي أيضا النساء اللواتي لهن أولاد، واللاتي لم يلدن، ويُكنِّي الصبيان فيستلين به قلوبهم». ومن مظاهر سموِّ سيرته صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته وحكمته في التعامل معها أنّه كان يُحدث الناس وفقا لمستوياتهم العقلية، فكانت أساليب عرضه للأفكار وإجاباته على الأسئلة تختلف في البعد والمستوى من شخص لآخر طبقا للقابليات الذهنية التي يتمتع بها الأفراد، وإن كانت إجاباته وأساليب عرضه للقضايا لا تختلف من ناحية المرمى في مخاطبته للأشخاص، ولهذا المعنى أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذاتُهُ بقوله :» إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». ولعظيم حدبه على الناس ومعاملتهم بالرحمة والرفق والحب يشير أنس في حديث له قال:» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس لطفاً، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد، ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قطّ إلاّ أصغى إليه أذنه، فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها، فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها». هكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته؛ لقد كان يتعامل مع جميع الناس بعاطفة أبوية حانية، تتفجر حبّاً فيّاضاً، وحنانا غامرا على الرغم من مركزه القيادي في الأمة، والمكانة السّامية التي لا تُناظرها مكانة أبداً. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حُسن سياسته لأمته آية على حقيقة إرتباطه بالله تعالى واستلهامه منه، فالواقع الإجتماعي والعقول البشرية يستحيل عليها أن تهتدي بغير هدي السماء إلى ذلك اللون من الخلق السامي الكريم، حتى كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وحدها سبباً في إسلام الكثير من الناس.

