إيمانيات

مناسبة عطرة، ذكرى مولد الإمام جعفرِ بن محمّد الصادق (عليه السلام)، والتي اتّفقتْ مع ذكرى مولد جدّه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم).. فما أن حلّ السابعُ عشر من شهر ربيع الأوّل مِن سنة ثلاثٍ وثمانينَ من الهجرة النبويّة الشريفة حتّى وُلد بالمدينة المنوّرة برعمٌ آخَرُ من الشجرة النبويّة المباركة والدوحة الهاشميّة الطاهرة.. ذلك هو جعفرُ بنُ محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلواتُ الله عليهم.. فزهر بيتُ الوحي والرسالة بهذا الوليد الزكيّ، وابتهجت قلوبُ أهل البيت وهي ترى غُرّته تشعّ نوراً وهدىً وشرفاً وكرامة. وكان يوماً بهيجاً عظيم البركة، إذْ هو يومُ مولد أشرف الكائنات حبيب إله العالمين، محمّد الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم). استطاع (عليه السلام) أن يؤسس في عصره مدرسة فقهية، فتلمذّ على يده العديد من العلماء. كان (عليه السلام) من أوائل الرواد في علم الكيمياء حيث تلمذّ على يديه أبو الكيمياء جابر بن حيان. كذلك كان عالم فلك، ومتكلماً، وأديباً، وفيلسوفاً، وطبيباً، وفيزيائياً. أمّا آباؤه فقد طبّقُوا الآفاق شهرةً وفضلاً وعلماً، فهم آل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأهل بيت الوحي، ومعدنُ الرحمة.. وأمّا أُمّه، فهي النجيبة الجليلة المكرّمة، فاطمة، المعروفةُ بـ «أُمّ فَروة» بنتُ القاسم بن محمّد بن أبي بكر.. مِن خيرة النساء. ويدرج الإمامُ جعفر الصادق (عليه السلام) في هذه الحياة، فتتشرف الألقابُ بخصاله الفاخرة، فيُدعى بها، وهو أهلٌ لها وفوقها، وقد أُثِر عن النبيّ المعظَّم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان قد قال: «إذا وُلد ابني جعفرُ بنُ محمد بن عليّ بنِ الحسين بن عليّ بن أبي طالب فسَمُّوه «الصادق»».. ثمّ لم يكن صادقاً وحسب، بل لُقِّب فيما بعدُ بـ «الفاضل»، و«الطاهر»، و«الكامل»، و«المنجي».. وكم أنجى هذه الأُمّةَ من ضلالاتها وضُلاّلها بهُداه، وكان يُلقَّب بـ «القائم».. نعم، فقد كان القائمَ على دين الله سبحانه، مطبّقاً لشرائعه، محامياً على حرُماته، منافحاً عن أصوله وفروعه، رافعاً عن العقول كلَّ غفلة أو شبهة حول حِكَمه وأحكامه. وبذلك أحيى الإمام الصادقُ (عليه السلام) دينَ جدّه رسولِ الحقّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن نشر معارفَه ، وردَّ أراجيف المُرجِفين، وشكوك المظلّلين. حتّى رُوي أنّه (عليه السلام) كان يجلس للعامّة والخاصّة، ويأتيه الناسُ من الأقطار يسألونه عن الحلال والحرام، وعن تأويل القرآن وفصل الخِطاب.. فلا يخرجُ أحدٌ منهم إلاّ راضياً بالجواب. وقد أقرّ ببعضِ ذلك أهلُ الخلاف عليه، فذاك ابن أبي العوجاء يقول: ولقد سمع جعفرُ بنُ محمّد كلامَنا أكثرَ ممّا سمعت، فما أفحشَ في خطابنا، ولا تعدّى في جوابنا، وإنّه الحليمُ الرزين، العاقلُ الرصين، لا يعتريه خرْق، ولا طيشٌ ولا نزق، يسمع كلامنا ويُصغي إلينا، ويتعرّف حجّتَنا، حتّى إذا استفرَغْنا ما عندنا، وظننّا أنّا قد قطعناه.. دحض حجّتَنا بكلامٍ يسير، وخطاب قصير، يُلزِمُنا به الحُجّة، ويقطع العُذْر، فلا نستطيع لجوابه ردّاً. ومناقبُه كثيرة تكاد تفوتُ عَدَّ الحاسب، ويَحارُ في أنواعِها فهْمُ اليقِظِ الكاتب. وفي إحدى وصاياه يقول: «واقنعْ بما قسمه اللهُ لك.. ولا تتمنَّ ما لستَ تناله، فإنّ مَن قنَع شبِع، ومَن لم يقنعْ لم يشبع، وخذ حظّكَ مِن آخرتك، ولا تكنْ بطِراً في الغِنى، ولا جزِعاً في الفقر، ولا تكنْ فظّاً غليظاً يكره الناسُ قُربَك، ولا تكن واهناً يحقّرُك مَن عرفك، ولا تَشارَّ مَن فوقك، ولا تسخرْ بمَن هو دونك، ولا تنازعِ الأمر أهلَه، ولا تُطعِ السفهاء، ولا تكنْ مَهيناً تحت كلِّ أحد، ولا تتّكلنَّ على كفاية أحد، وقفْ عند كلِّ أمرٍ حتّى تعرفَ مدخلَه مِن مَخرجِه، قبل أن تقع فيه فتندم..». وكذلك أوصى أحد أصحابه: «أُوصيك بتقوى الله وصدقِ الحديث وأداء الأمانة وحسنِ الصحابة لمَن صحِبَك.. وإذا كان قبلَ طلوع الشمس وقبل الغروب فعليكَ بالدعاء». ولا يقف الواقفُ على كلمات الإمام الصادق (عليه السلام)، إلاّ ويرى ثروةً غنيّةً هائلة من المعارف الآخذةِ بالعقول إلى آفاق الهداية، وبالقلوب إلى رحاب التقوى والعبادة.. فهي تُوصل إلى كلّ خير، وتجنّب مِن كلّ شرّ، فهنيئاً للمُغترف مِن مناهله العذبةِ الصافية، المتّصلة بمنبع جدّه المصطفى رسول الهدى (صلى الله عليه وآله وسلم).

