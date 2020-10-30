مال وأعمال

كشفت وثيقة رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها، أن إجمالي كلفة مشاريع خطة التنمية في 11 عاماً بلغت 40.6 مليار دينار، موضحة أن ما تم إنفاقه فعلياً على المشروعات المدرجة في خطط التنمية خلال الفترة الممتدة من 2010/2011 إلى 2020/2021 بلغ 30.018 مليار دينار بفارق يتجاوز حاجز 10.6 مليارات دينار لم يتم انفاقها على المشاريع المدرجة في الخطط.

ووفق الأرقام الرسمية، فإن ما تم إنفاقه حتى الآن في ميزانية 2020/2021 لا يتعدى 118 مليون دينار من إجمالي المبالغ المرصودة في خطة التنمية والبالغة 1.9 مليار دينار لتسجل أدنى خطة تنموية،من حيث الانفاق الفعلي وكذلك في عدد المشاريع المدرجة فيها والبالغ 127 مشروعاً. وسعت الحكومة من خلال خططها التنموية المتعددة إلى تحقيق التنوع في مصادر الدخل عبر مشاريع بلغ عددها وفق الأرقام حوالي 6783 مشروعاً هي إجمالي ما تم إدراجه في 11 عاماً، موضحة أن الحكومة قلصت عدد المشاريع في كل خطة تنموية من مستوى 1234 مشروعاً إلى 127 مشروعاً فقط وذلك في إطار العمل على التركيز على المشروعات ذات العائد الانتاجي والتي تستهدف تحقيق قيمة مضافة.

ووفق الوثيقة، فإن الحكومة توجهت إلى تمويل مشاريعها الاستراتيجية ذات التأثير الأعلى على التنمية من القطاع الخاص بالإضافة إلى التمويل الحكومي عن طريق صيغ المشاركة والشركات المساهمة، مضيفة إلى أن هناك 5 مشاريع استراتيجية تخضع لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إجمالي 22 مشروعاً استراتيجياً مدرج في خطط التنمية. ووفقاً للبيانات الواردة، فقد تدرجت نسبة الانجاز في المشاريع التنموية خلال 11 عاماً الماضية، فإن ما تم إنجازه من مشاريع في خطة التنمية للعام المالي 2018/2019 لم يتعد 7 مشروعات من إجمالي 132 مشروعاً و7 مشروعات في 2017/2018 والتي لم تتعد أيضاً 7 مشروعات من إجمالي 135 مشروعاً، فيما بلغ عدد المشروعات المنجزة في العام المالي 2016/2017 حوالي 10 مشروعات من إجمالي 279 مشروعاً وهو ما يعني أن إجمالي ما تم إنجازه في 3 سنوات من الخطط التنموية المشار إليها بلغ 24 مشروعاً من إجمالي 416 مشروعاً تنموياً تم إدراجها خلال 3 سنوات، وبنسبة إنجاز قدرها 5.7 في المئة فقط من إجمالي ما تم رصده من مشروعات تنموية.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة ركزت على الصحة والبنية التحتية التي تعاني من اختناقات مرورية وإضافة المئات من الكيلومترات لشبكات الطرق القائمة ومنها جسر جابر وعديد من الجسور الجديدة في المناطق التي تعاني من اختناقات مرورية.

وعما إذا كانت هناك محاسبة للمقصرين من القياديين المعنيين بتنفيذ تلك المشروعات، لفتت الوثيقة أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقوم برفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول مستويات التقدم والمعوقات في مشاريع التنمية وكذلك تقارير دورية بموقف المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها والجهات المسؤولة عنها.

وبينت الوثيقة أن الحكومة سعت من خلال خطتها الخمسية 2015/2016 - 2019/2020 إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط، وقد حددت الخطة مجموعة من الأهداف لتعزيز الصناعة التحويلية ودعم القطاع الزراعي والتجاري ووضع مجموعة من السياسات لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة تستهدف من خلال 7 آليات مختلفة للعمل على تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وتتمثل تلك الآليات في:

? زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

? تنويع مصادر الدخل

? جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

? تنشيط دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

? تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت.

? الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية.

? زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية في المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

