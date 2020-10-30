مال وأعمال

تنطلق يوم «الاثنين» المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» والذي ينظمه الاتحاد بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية وتحت رعاية الأمانة العامة للجامعة، على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة «الجلالة» خلال الفترة من 3-5 نوفمبر المقبل. وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسي، أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري في ظل التنمية المستدامة وعرض فرص الاستثمار والتقاء جميع الأطراف الاستثمارية للتعاون العربي – الأفريقي لتحقيق تكامل اقتصادي، الأمر الذي يعد فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والأفريقية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة. ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء ابوغزالة إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك.