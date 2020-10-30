مال وأعمال

في عالم يصدع بضجيج كورونا، كانت أسواق المال في كوريا الجنوبية على موعد لطرح أولى آثار الكثير من الضجيج هو الأخر فالطرح الذي جرى في وقت سابق من الشهر الحالي كان لشركة موسيقية ينضوي تحت لوائها أحد أشهر الفرق الموسيقية بالبلاد وهي فرقة BTS الشهيرة في عالم موسيقى البوب في البلد الآسيوي.

وكانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة إلى الوافد الجديد لسوق المال في أحد أكبر البورصات الآسيوية والذي تم إدراجه من خلال شركة Big Hit Entertainment إذ شهد الاكتتاب إقبالا قياسيا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية فيما بدا في بادئ الأمر أنها مقطوعة موسيقية تمضي بسلاسة ولين ويسر.

إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فبعد أيام قليلة من الإدراج بدأ المستثمرون يشعرون بالندم حيال قرارهم بالاستثمار في أسهم الشركة والتي شهدت تراجعات عنيفة مع موجة بيع من قبل المساهمين، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وفي نهاية أولى جلسات تداول السهم في بورصة سول كانت أسهم الشركة تحلق في عنان السماء قبل أن تبدأ رحلة هبوطها ففي اليومين التاليين من الإدراج باعت المؤسسات الأجنبية نحو 50% من حصتها في أسهم الشركة وبنهاية الأسبوع الأول من التداول باع المساهم الرئيسي في الشركة نحو 4.5% من الأسهم فيما ترك المستثمرين الأفراد حبيسين في سهم الشركة المنهار.

وقبيل الطرح الأولي كانت هناك سمة إشارات على أن معنويات المستثمرين لا تتوافق مع طبيعة الواقع الاقتصادي على الأرض في خضم جائحة كورونا، فجيش من محبي فرقة BTS الشهيرة وملايين من المستثمرين الأفراد كانوا يتسابقون فيما بينهم للمشاركة في الطرح.

وجرى تخصيص الأسهم من خلال عمليات سحب تشبه اليانصيب إذ كان يتعين على من يرغب في المشاركة بالاكتتاب تخصيص وديعة بقيمة 100 ألف دولار للحصول على الأسهم من خلال شركات السمسرة التي جمعت ما يربو إلى 50 مليار دولار من مخصصات الاكتتاب وهو الأمر الذي أثار حفيظة المركزي الكوري وجعله يتابع عن كثب ما يحدث في عملية الاكتتاب. لم يكن المستثمرون الأفراد وحدهم في ذلك الأمر، فمؤسسات استثمارية بارزة على غرار BlackRock وGIC كانت من بين نحو 1400 صندوق استثماري سعت للحصول على الأسهم في الطرح العام الأولي المثير للجدل فيما بدا أنها ثقة منقطعة النظير في الوافد الجديد لسوق المال.

