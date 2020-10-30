مال وأعمال

لطالما كان ضعف الدولار والدعم الذي يمكن أن يقدمه للمصدِّرين والمصنِّعين الأميركيين جزءاً من وصفة الرئيس دونالد ترامب لجعل أميركا «عظيمة مرة أخرى» وفق تعبيره. ولكن قد يكون خصمه، جو بايدن، هو من يحصل على دولار أقلّ قوة وسط تضاؤل الغنائم خاصة مع مخاوف فوز الديموقراطيين (الموج الأزرق).

قبل وقت طويل من تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في الاقتصاد العالمي، كان الظلم المزعوم للعلاقات التجارية الأميركية مع بقية العالم حجر الزاوية في خطاب ترامب وأفعاله، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.

كانت الاتهامات بالتلاعب بالعملة دعامة أساسية لسياسته، بقدر ما كانت التعريفات على عناصر تراوح من الألواح الشمسية الى الغسالات رده على ما اعتبره ظلماً. وادعاء الظلم بشأن قوة الدولار، غالباً ما كان جزءاً من هجمات ترامب ضد الصين وأوروبا، وحتى الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة.

ويُظهر مقياس الاحتياطي الفيدرالي للعملة الأميركية، أنّ الدولار كان في المتوسط أقوى منذ انتخاب ترامب مقارنة بأسلافه، وأعلى بنحو 18% مما كان عليه خلال السنوات الثماني التي أعقبت فوز باراك أوباما الأولى. يقول نيد رامبلتين، محلل العملات في «بنك تورنتو دومينيون»: «قال ترامب انه يريد دولاراً أضعف، لكن ما فعله يعني أنه أصبح أقوى». ان القوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة كانت جزءاً كبيراً من المعادلة على مدى السنوات الأخيرة، وما يعنيه ذلك بالنسبة الى السياسة النقدية وعوائد المستثمرين.

وفي أعقاب أزمة عام 2008، كان توسع الاقتصاد في عهد أوباما وترامب، الذي كان الأطول على الاطلاق، وأدى بالبطالة الى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن، أقوى من التعافي في الدول الصناعية الكبرى الأخرى. على عكس نظرائه في أوروبا واليابان، تمكن البنك المركزي الأميركي، وان كان لفترة وجيزة، من رفع أسعار الفائدة بعيداً عن الصفر، ما وفّر علاوة جذابة للمستثمرين الذين ساعدوا في دعم الدولار. ولعبت سياسات ادارة ترامب أيضاً دوراً بعدة طرق في تعزيز الدولار. ساعدت التغييرات الضريبية والتنظيمية على جذب أموال المستثمرين الى الولايات المتحدة من خلال تعزيز ربحية الشركات. في الوقت نفسه، أدى عدم استقرار السوق الناجم عن الحرب التجارية لترامب مع الصين الى تغذية الطلب على الدولار، الذي كان يُنظر اليه منذ فترة طويلة على أنه عملة ملاذ آمن. وبينما قد يؤدي تضخم عجز الميزانية في عهد ترامب الى اضعاف الدولار، بدا المستثمرون على استعداد للتغاضي عن تراكم الديون المتصاعدة.

ويعتزم صانعو السياسة في الولايات المتحدة الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لسنوات قادمة لتشجيع الأفراد والشركات على الخروج من الركود، وهو الموقف الذي يؤثر عادةً في عملة الدولة. قد يدفع الوباء الى المزيد من التيسير النقدي.

