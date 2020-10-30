مال وأعمال

أظهر التقدير المتوسط في استطلاع «بلومبيرغ» الاستراتيجيي عن العملات، أن مؤشر الدولار الذي يُراقَب على نطاق واسع ينخفض بنسبة 3% تقريباً من الآن وحتى نهاية عام 2021.

رئاسة بايدن، ولا سيما اذا اقترنت بـ «الموجة الزرقاء» التي تمنح الديموقراطيين السيطرة على الكونغرس، لديها القدرة على تسريع انزلاق العملة الأميركية. صاغ الحزب حزمة اغاثة من فيروس كورونا، من شأنها زيادة الاقتراض الحكومي الكبير بالفعل بتريليونات الدولارات.

بصفتها مُصدِر العملة الاحتياطية الأولى في العالم، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا فريدة. سيكون هناك دائماً مستوى معيَن من الطلب على العملة الأميركية، ومن غير المرجح أن تتخلف الدولة عن السداد. ومع ذلك، ان أي تصور بأن الدين الأميركي يخرج عن نطاق السيطرة قد يغذي المخاوف بشأن تقييم الدولار.

ويقول عبد الحق أدجريو، مدير الأموال في شركة American Century Investments، انه مع ارتفاع الديون الأميركية، سيضعف الدولار على المدى الطويل بغض النظر عمن سيفوز. في ظل حكم بايدن، يمكن أن يحدث هذا الانخفاض في القيمة «بسرعة كبيرة»، كما يقول، لأن الديموقراطي قد يحاول تقليل العجز من طريق زيادة الضرائب.

