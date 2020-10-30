مال وأعمال

دبي، (CNN) – أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب عن استراتيجية جديدة لتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة السعودي. وقال وزير السياحة السعودي ان هذه الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع تطلعات المملكة لايجاد مسارات وخلق فرص جديدة في قطاع السياحة، مشيراً الى أن القطاع حيوي ويحوي فرصاً واسعة لرواد الأعمال. وأوضح الخطيب أن سوق العمل في القطاع السياحي في المملكة من المقرر أن يستوعب حوالي مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030، مضيفاً أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم «وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية».