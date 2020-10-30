مال وأعمال

قلص بنك اليابان المركزي توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلا حيال فرص التعافي، مشيرا الى أن اجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن. وحذر البنك المركزي من أن التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات الجائحة على الانفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الاصابات بالفيروس في أوروبا مما ينال من فرص تعاف عالمي مستدام. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة ويستبقي تعهدا لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر. وخفض المركزي أيضا توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية الى تراجع نسبته 0.6 بالمئة من تراجع 0.5 بالمئة في توقعات يوليو. وقال التقرير «من المرجح أن يتحسن اقتصاد اليابان بوجه عام مع انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا تدريجيا، لكن وتيرة التعافي ستكون متوسطة».