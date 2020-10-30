مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة حينما هبطت 5% مع اعادة تطبيق قرارات الاغلاق في أوروبا بسبب زيادة اصابات «كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي»..

وقررت كل من فرنسا وألمانيا تشديد قيود التباعد الاجتماعي وسط زيادة اصابات «كورونا» بمستويات قياسية في ظل الموجة الثانية.

كما اكتسبت أسعار الخام زخماً من وقف ثلثي انتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشياً عن نصف انتاج الغاز الطبيعي بسبب اعصار «زيتا».

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% الى 39.18 دولارا للبرميل.

كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% الى 37.48 دولارا للبرميل. كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة ثمانية سنتات بما يعادل 0.21 بالمئة الى 37.31 دولارا للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 12 سنتا أو 0.31 بالمئة لتسجل 39 دولارا.

ووسط تزايد اصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من غد الجمعة الا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر الى نهاية الشهر.

وقالت مارجريت يانج، الاستراتيجية في ديلي اف.اكس، «توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد اجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الاغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة».

وقالت آي.ان.زد للأبحاث في مذكرة «عودة الجائحة للتنامي تضغط على أوبك لتأجيل زيادة انتاجها المزمعة في يناير».

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الانتاج في يناير 2021 من 7.7 ملايين برميل يوميا حاليا الى 5.7 ملايين برميل يوميا.

وقدمت بيانات ادارة معلومات الطاقة الأميركية أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأميركية 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، وهي زيادة فاقت المتوقع.

