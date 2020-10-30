مال وأعمال

أعلنت «مجموعة أورينت بلانيت»، عن انضمامها الى شبكة «أليسون+بارتنرز» العالمية لتمثيلها في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح اتفاقية الشراكة المجال أمام الشبكة العالمية للتواجد بقوة في أسواق المنطقة، مُستعينة بالحضور القوي والخبرة الواسعة التي تتمتع بها «أورينت بلانيت»، وريادتها في مشهد الاتصال الاعلامي والاستراتيجي على المستوى الاقليمي. وتفتح الشراكة الجديدة آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق انتشار المجموعة، بعد أن نجحت في ترسيخ حضورها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وغيرها. ويمثل انضمام «مجموعة أورينت بلانيت» اضافةً نوعية لشبكة «أليسون+بارتنرز»، بالنظر الى المسيرة الحافلة للمجموعة على امتداد 19 عاماً من التميز والاحترافية في مجالات العلاقات العامة والتسويق المتكامل والمحتوى الاعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي أهلتها للحصول على العديد من الجوائز المرموقة. وتتخذ المجموعة من دبي مقراً لها، مدعومةً بمقار ومكاتب على امتداد دول مجلس التعاون والمشرق العربي ومصر وشمال أفريقيا. وتتمتع المجموعة بشبكة قوية من الشراكات في المنطقة، وتستعين بفريقٍ عمل من خبراء الاتصال الاستراتيجي أثبتوا جدارتهم في تنظيم وتنفيذ حملات الاتصال والاعلام باللغات العربية والانكليزية والفرنسية.

وقال نضال أبوزكي، مؤسس ومدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تواصل المجموعة توسيع نطاق شراكاتها لتعزيز حضورها اقليمياً وعالمياً بعد مسيرةٍ تقارب عقدين من التميز على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ومما لا شكّ فيه بأنّ شراكتنا مع هذه الشبكة العالمية، والتي تجعل منا وكلاء رسميين لها في الشرق الأوسط، ستعزز امكاناتنا في الوصول الى الأسواق العالمية الرئيسية. ونحن على ثقةٍ بأن تعاوننا معاً سيكون مُثمراً ويعود بالنفع على كلا الجانبين».

من جانبه، قال أندي هاردي براون، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس ادارة «أليسون+بارتنرز»: «بعد سنوات من التوسع عالمياً، يشكل الشرق الأوسط وجهةً حتمية لنا لضمانة استمرارية النمو. وتعتبر «مجموعة أورينت بلانيت» احدى الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، وهي حاضرةٌ بقوة في المنطقة من خلال 10 مقرات ومكاتب وشبكة واسعة من الشراكات. وتكتسب الشراكة مع المجموعة أهمية اضافية لكون أورينت بلانيت تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، حيث تشكل الامارة بوابة للتوسع في أسواقٍ أخرى في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».

بدوره، أعرب جوناثان هيت، الشريك المؤسس والرئيس في «أليسون+بارتنرز»، عن ثقته بأن التعاون مع فريق عمل «أورينت بلانيت» يمثل اضافةً نوعية، مضيفاً بأنَّ المجموعة تدرك جيداً خصائص العالم العربي ولطالما أثبت جداراتها وريادتها على مستوى المنطقة».

