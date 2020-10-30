مال وأعمال

تسلمت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، أول طائرتين طراز إيرباص A330neo من أصل ثمانية طائرات طلبتها الشركة، لتنضم الطائرتان إلى اسطول الشركة الحالي من طائرات إيرباص المكوّن من 15 طائرة، من بينها 7 طائرات A320ceo وثلاث طائرات A320neo وخمس طائرات A330ceo .

وتعتبر عملية التسليم هي الأولى لطائراتA330-800 ، حيث تعتبر الطائرة من الجيل الجديد ذات الهيكل العريض الأحدث ضمن خطوط انتاج شركة إيرباص، وتؤكد على استراتيجية الشركة لتحقيق كفاءة تشغيلية ووفورات اقتصادية للمشغلين بالإضافة إلى راحة استثنائية للمسافرين باستخدام أحدث التقنيات التي توصل إليها قطاع الطيران. كما تعتبر الـ A330neo الطائرة المثالية للمشغلين خلال مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد – 19) من خلال قدرتها الاستيعابية المتوسطة ومرونتها التشغيلية المتميزة.

وفي هذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان بجزيل الشكر والتقدير لشركة ايرباص على حسن التعاون المتبادل وعلى عمق العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة ايرباص في مجال الطيران التجاري والتي تمتد إلى نحو 37 عاماً منذ سبتمبر 1983، مبيناً أن الخطوط الجوية الكويتية سعيدة اليوم باستلام أول طائرتين من طراز A330neo والتي تعد علامة فارقة ومهمة للخطوط الجوية الكويتية، حيث أن الشركة ماضية نحو تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها لتطوير أسطولها. وأضاف الدخان: «إن إدخال طائرة A330neo في أسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات الركاب لديها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كما تحرص على توفير كل سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة، إن وصول A330neo يعد كبداية مرحلة جديدة في الخدمات المميزة والتي نقدمها لمسافرينا على متن طائراتنا، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي الفعالة والمريحة مع الخطوط الجوية الكويتية».

وتتسع طائرة A330neo التابعة للخطوط الجوية الكويتية بشكل مريح إلى 235 راكب، وتضم 32 مقعداً يمكن أن تتحول إلى أسرّة مستوية في درجة رجال الأعمال و203 مقاعد مريحة في الدرجة الاقتصادية، كما توفر مقصورة شحن واسعة قادرة على استيعاب كميات كبيرة من أمتعة المسافرين.

وبهذا الصدد، قال كريستيان شيرير الرئيس التجاري في شركة إيرباص: «تعتبر الـA330neo الطائرة الأمثل للخطوط الجوية الكويتية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث تنسجم بشكل مثالي مع طموحات الشركة في تعزيز شبكتها بأكثر الطرق فعالية وتنوعاً. ومع توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين في جميع الدرجات وذلك بفضل مقصورة «إيرسبيس» المميزة، وإننا على يقين بإن هذه الطائرة ستصبح الطائرة المفضلة لدى المسافرين».

وأضاف شيرير: «ستنسجم طائرة الـ A330neo بشكل سلس مع أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية الحالي المكون من طائرات إيرباص A320 وA330 والاسطول المستقبلي من طراز A350 بفضل القواسم المشتركة التي تجمع بين طائرات إيرباص».

وتعتبر طائرة الـ A330neo جيلاً جديداً بالكامل، حيث جرى تطويرها بالاستناد إلى مواصفات عائلة A330 الأكثر شعبية وتتمتع بالتكنولوجيا الخاصة بطراز A350. ويدفع الطائرة محركي رولز- رويس من طراز «Trent 7000»، وأجنحة جديدة بمساحة أكبر وأطراف مستوحاة من عائلة A350 XWB، لتوفر مستويات غير مسبوقة من الكفاءة استهلاك وقود أقل بنسبة 25% للمقعد الواحد من الأجيال السابقة لدى المنافسين. كما جرى تجهيز طائرة A330neo بمقصورة «إيرسبيس»، لتوفر تجربة فريدة للمسافرين بمساحة شخصية أوسع وأحدث أنظمة الترفيه والاتصال.

