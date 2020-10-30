مال وأعمال

اكد رئيس مجلس ادارة شركة «نطاقات» للمقاولات العامة محمد المطيري ان الكويت باتت تعاني من شح العمالة الحرفية العاملة في قطاع التشييد والبناء تزامنا مع ازمة «كورونا» وهوما ادى الى زيادة اجور العمالة الحرفية ما ادى الى ارتفاع سعر الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال ان تنامي الطلب على هذه النوعية من العمالة كالحدادين والنجارين والتخصصات المساندة كمراقبي العمال والمناديب ادى الى ارتفاع سعر اليومية اذ بات هناك نقص شديد في هذه النوعية من العمالة ما احدث ربكة في سوق العمل خاصة وان البلاد بصدد انجاز مدن سكنية جديدة كالمطلاع وعبد الله المبارك وجنوب سعد العبدالله وهو ما سيؤثر على قطاع المقاولات بصفة عامة.

واشار الى ان قطاع البناء من اهم القطاعات في شتى الدول لكونه المعني بتنفيذ خطط الدولة الاسكانية اذ انه المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، فاذا ما تحرك قطاع البناء ستلحقه كل القطاعات الاخرى لانه همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وقد عانت بعض الشركات غير المصنفة من قبل لجنة المناقصات لكونها تحصل على بعض الاعمال من خلال وسيط وهو الشركات الكبرى بنصف القيمة المالية وما يصاحب ذلك من تأخير في الحصول على المستحقات والدفعات المالية بدليل ما حدث من مظاهرات عمالية بسبب تأخر الرواتب فى حين ان الشركات الكبرى تحصل على الدفعات ولا تعطى الشركة المنفذة ، لذا نحن في شركة «نطاقات» لا نعمل من الباطن بتاتا مهما كانت قيمته المالية حرصا على سمعة الشركة ولو كان من كبرى الشركات حرصا على ارضاء العميل وسمعة الشركة والرغبة في النجاح فى السوق الكويتي.

واكد ان الكويت اليوم باتت أكثر حاجة الى شركات تقدم المزيد من الضمانات الكافية للعملاء وهو مبدأ مهم نلتزم به امام عملائنا لان بعض المواطنين والمقيمين تضرروا من بعض شركات المقاولات لعدم التزامها بالمواصفات وهو ما ظهر جليا قبل سنتين حينما تعرضت البلاد للأمطار اذ تضررت بعض البيوت والمحال وبخاصة ما يتعلق باعمال الديكور والتشطيبات وذلك لاعتمادهم على مقاولي الرصيف.

وقال ان ما يسمى بمقاول الرصيف يعتمد على حرق الاسعار فمثلا المشروع الذي يكلف 50 ألف دينار يمكنه الحصول عليه بـ 20 ألفاً لاستقطاب الزبون وفي مقابل ذلك يستخدم خامات تجارية غير مكفولة مع ان الاساس والصحي والكهرباء هم حجر الاساس في البناء بل وفى اي مشروع بصفة عامة، .. تخيل ان بيتك لا يقوم على اساس سليم فماذا تتوقع له في المستقبل؟! وبعض المقاولين يعتمدون على سلع تجارية غير معمرة وغير مكفولة ولا يمكن مقارنتها بسلعة مكفولة مهما غلا ثمنها.

وقال ان العقارات الاستثمارية باتت محل قلق في الشارع الكويتي، لذا فان الكثير من السكان باتوا يقبلون على السكن في مناطق السكن الخاص من خلال تقسيم البناء الى شقق وباتت منافسة للعمارات الاستثمارية وذلك بسبب نقص الخدمات في المناطق الاستثمارية كعدم تطوير الابنية التي باتت متهالكة وبات على درجة من الخطورة من حيث الامن والصحي والكهرباء والترميمات وبالتالي فلابد من وجود رؤية لتطوير هذه العقارات.

