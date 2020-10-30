مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد وسط مخاوف بشأن الزيادة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا «المستجد - كوفيد 19» وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي المتعثر أصلا.

وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 943 نقطة او 3?4 في المئة الى 26519 نقطة ليسجل الجلسة السلبية الرابعة على التوالي. .من جهته فقد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 3?5 في المئة من قيمته او 119 نقطة مسجلا 32710 نقاط في حين انخفض مؤشر (ناسداك) التكنولوجي بنسبة 3?7 في المئة او 426 نقطة الى 11004 نقاط وعانى كل من مؤشر (داو جونز) و (ستاندرد آند بورز 500) أسوأ يوم لهما منذ 11 يونيو الماضي.

وأخذت المؤشرات الأميركية إشاراتها من معايير السوق الأوروبية مع انخفاض مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 4?2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مايو الماضي وكذلك تراجع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنسبة 3?4 في المئة في حين أغلق مؤشر (فوتسي 100) في لندن منخفضا بنسبة 2?6 في المئة. وأظهرت البيانات التي نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل يومي قياسي بلغ 71832 حالة خلال الأسبوع الماضي.وفي الوقت نفسه ارتفعت حالات الاستشفاء المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 5 في المئة أو أكثر في ثلاثين ولاية بينما ترتفع الحالات بشكل حاد في جميع انحاء اوروبا.

وأدى الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بالفيروس إلى قيام عدة دول بإعادة بعض تدابير التباعد الاجتماعي وفي الولايات المتحدة قامت مدينة شيكاغو بإغلاق المطاعم بينما في أوروبا وافق المسؤولون الألمان على إغلاق جزئي لمدة أربعة أسابيع وأعلنت فرنسا عن حظر عام.

