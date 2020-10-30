اقتصاد مصر

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط، إن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة «الاسكوا» صنف مصر في المركز الأول بين الدول العربية على مستوى تنفيذ منصات التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط، أن المنصة تم تدشينها بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وبمشاركة في التمويل من مكتب الأمم المتحد في مصر، ووصلت نسبة التنفيذ فيها لمستوى 50 في المئة.

ويقيّم التقرير المنصات الوطنية العربية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث كشف أن 9 دول عربية فقط أي أقل من نصف الدول العربية لديها منصات وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعيق جمع البيانات ويؤخر من عملية تحقيق التنمية المستدامة في الدول التي ليس لديها هذه المنصات، -بحسب بيان التعاون الدولي-.

وهنأت وزيرة التعاون الدولي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على هذه الخطوة الرائدة على مستوى الدول العربية، مؤكدة أن مصر تمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة المنصة بما يمكن من مراقبة تحقيق هذه الأهداف وإتاحة المعلومات بشفافية للجمهور حول الجهود الحكومية المبذولة في هذا الصدد.

وقالت المشاط إن الوزارة قامت بمطابقة جميع المشروعات ضمن محفظتها التنموية الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين البالغة قيمتها 25 مليار دولار، بأهداف التنمية المستدامة، لتحديد مدى التقدم المحرز في كل هدف والوقوف على الأولويات المستقبلية، وهو ما يسهم تيسير عمل منصة التقارير الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت «يوجد ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية عدد ضخم من المشروعات في قطاعات مُتعددة وحيوية منها التعليم والنقل وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة، وغيرها من القطاعات التي تخدم وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17».

وأضافت أن الوزارة أطلقت إستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعمل على عرض القصص التنموية المصرية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، في الداخل والخارج من خلال جميع وسائل التواصل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف (أهداف التنمية المستدامة) هو القوة الدافعة.

