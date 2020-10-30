اقتصاد مصر

أكدت وزارة المالية المصرية، انه تم تحصيل أكثر من 3 مليارات جنيه في شهر سبتمبر الماضي، بجمارك بورسعيد، تشكل ضرائب ورسوم جمركية لسلع مختلفة. واستعرض وزير المالية المصري د. محمد معيط، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. وتلقى الوزير المصري، تقريراً من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و242 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج. وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 509 ملايين و87 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و585 مليونًا و207 آلاف جنيه.