اقتصاد مصر

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ، إلغاء نظام الحجز بالوكالة في طرح المجمعات الصناعية الجديدة ، وذلك لوصول الوحدات الصناعية لمستحقيها، لأن الوكيل يفتح باب السمسرة، صرحت بذلك وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، جاء ذلك خلال لقاء موسع مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة أخيراً والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات.

وقالت «جامع» إنه تم بيع نحو 900 كراسة شروط للوحدات الصناعية الجديدة المطروحة لصغار المستثمرين، وذلك من إجمالي 1657 وحدة تم طرحها في 7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر منذ 13 أكتوبر الحالي.

وأضافت ، أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها التمليك ، أو الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية 21 جنيهاً للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 متراً وحتى 792 متراً مربعاً ، وفقاً لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وذكرت أن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.

ولفتت الوزيرة إلى أن طرح هذه المجمعات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، وخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بمحافظات الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

وأوضحت أنه روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في أعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الإلزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة ، موضحة أنه تم تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.

