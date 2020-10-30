اقتصاد مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيـمة العجز فى الميزان التجاري بلغ 3.02 مليارات دولار خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 3.80 مليارات دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5 في المئة. وأوضح الجهاز، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 9.4 في المئة حيـث بلغـت 1.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 2.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعاً الانخفاض لتراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها؛ منتجات البترول بنسبة 32.0 في المئة، بترول خام بنسبة 46.5 في المئة، ملابس جاهزة نسبة 31.0 في المئة، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 25.0 في المئة). بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 13.9 في المئة، لدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 4.0 في المئة ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.6 في المئة).