اقتصاد مصر

أكدت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة لديها أهداف على المستويين المتوسط والقصير، بما يساهم في تنمية حقيقية للشركة التي تمتلك نحو 5500 فدان، وهى أصول كبيرة تمتلكها الشركة التي تهدف أولا للتطوير وليس لبيع الأراضي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور خالد زكريا العادلي رئيس مجلس الإدارة، وتامر محمد الرئيس التنفيذي. أوضحت سهر الدماطي، أن رأس المال المرخص مليار ونصف المليار، وبالتالي يمكن زيادة رأس المال بحسب المشروعات القادمة والاستغلال الأمثل لتلك المساحات من خلال أدوات التمويل المختلفة.